Fenerbahçe’den 2020 harekatı! Pedro, Vertonghen, David Silva ve Matuidi...
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Finansal Fair Play anlaşmasına takılmak istemeyen yönetim, Haziran 2020’de bonservisi elinde olacak isimlerle ilgili çalışmaya başladı. Listede süper yıldızlar var. Sportif direktör Damien Comolli aralarında Pedro, Vertonghen, David Silva ve Matuidi gibi isimlerin menajerleriyle bir araya gelerek ilk teması sağlayacak...Artık transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe şimdiden yeni sezonun planlamasına başladı. Yönetimin, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına takılmamak için sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili gizli bir çalışma başlattığı ortaya çıktı.
KISA SÜREDE GÖRÜŞME OLACAK
Alınan bilgilere göre sportif direktör Damien Comolli, Haziran 2020'de serbest kalacak olan isimleri yakın takibe aldı. Comolli bu isimlerin menajerleriyle kısa sürede temasa geçecek.
YANAL'LA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE
Listedeki isimler arasında Pedro, Vertonghen, David Silva ve Matuidi gibi çok önemli yıldızlar bulunuyor. Comolli ve Ersun Yanal bu konuda sürekli fikir alışverişi yapıyor.
EN AZ 2 İSMİ BİTİRMEK İSTİYOR
Yönetim mali listedeki futbolcular arasında mali şartları uyanlarla resmi görüşmelere başlayacak. Comolli'nin Haziran sonuna kadar en az iki ismin transferini bitirmek istediği öğrenildi.
BU SEZON 8 MAÇTA 1 GOL 1 ASİSTİ VAR
İsmini Barcelona'da duyuran Pedro Rodriguez, 2015 yılından bu yana Chelsea formasını giyiyor. İspanyol forvet bu sezon 8 resmi maçta oynarken 1 gol atıp 1 asist yaptı.
ADA'DAN MOSES MÜJDESİ!
Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'la ilgili Ada'dan müjde geldi. İngiliz basını, teknik direktör Lampard'ın planlarında Nijeryalı yıldızın yer almadığını ve Chelsea'nin Fenerbahçe ile anlaşmaya varmak istediğini öne sürdü.
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