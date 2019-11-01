Cenk’in fiyatı 11 milyon euro
Giriş Tarihi: 01.11.2019
İngiliz basını, Everton’ın milli futbolcuyu kiralamak istemediğini, bonservisini de 11 milyon Euro olarak belirlediğini yazdı. Everton Teknik Direktörü Silva da "Cenk gitmek isterse hayır demeyiz" dedi.İsmi uzun bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Cenk Tosun'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınına göre Everton, milli futbolcumuzu kesin olarak gözden çıkardı. Ancak kiralama formülü masada olmayacak. İngiliz kulübünün 23 milyon Euro'ya aldığı Cenk Tosun'u bonservisiyle göndereceğini ve fiyatının 11 milyon Euro olarak belirlendiği ifade ediliyor.
Cenk devre arasında Everton'dan ayrılma konusunda kesin kararını verdi.
CENK İSTERSE HAYIR DEMEYİZ
Everton Teknik Direktörü Silva, Cenk Tosun hakkında konuştu. Portekizli hoca, "Cenk gitmek isterse hayır demeyiz" dedi.
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