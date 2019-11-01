10. haftanın perdesini Galatasaray açıyor
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bu akşam başlayacak. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, TT Stadı'nda Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bu akşam başlayacak. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, TT Stadı'nda Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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