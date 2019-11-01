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10. haftanın perdesini Galatasaray açıyor

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Giriş Tarihi: 01.11.2019
10. HAFTANIN PERDESİNİ GALATASARAY AÇIYOR

'de 10. hafta heyecanı bu akşam başlayacak. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen , Stadı'nda Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçı yönetecek.

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bu akşam başlayacak. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, TT Stadı'nda Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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