Beşiktaş kadroyu açıkladı! Burak Yılmaz var mı?
Süper Lig'de Antalspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta 21 kişilik kadro açıkladı. Yapılan açıklamayla, Ankaragücü maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ı merak eden siyah beyazlı taraftarların yüreğine su serpildi.
Bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Burak Yılmaz, sakatlığından kurtuluyor. Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'dan güzel haber geldi.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerde oluştu:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.
AVCI'DAN ÖZEL İZİN
Aktarılan bilgilara göre Burak Yılmaz'ın teknik direktör Abdullah Avcı ile özel olarak görüştüğü ve sakat olmasına rağmen takımı ile beraber olmak isteiği aktarıldı.
Tecrübeli teknik adamın Burak'a ilk 11'de görev vermese de maçın gidişatına göre oyunda değerlendirebileceği belirtildi.
3 EKSİK VAR
Öte yandan Beşiktaş'ta Douglas, N'Koudou ve Dorukhan Toköz, sakatlıkları sebebiyle Antalya kafilesinde yer almayan isimler oldu.
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