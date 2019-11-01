3 büyükler Berat için kapışacak
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Bayburtsporlu oyunculardan asker selamlı gol sevinci
- Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
- Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Taliplisi çıktı
- Beşiktaş taraftarı fırtınalar kopardı! "Kop gel Talisca"
- Ekuban Kasım sonunda dönüyor
- Çıldırtan eğlence! Derbide yok halayda var...
- Fenerbahçe devre arası transfer döneminde coşacak!
- Trabzonspor'da Alexander Sörloth gelişmesi!
- Erga'dan Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür!
- Fatih Terim istedi Manchester United alıyor
Daha Fazla Gör
- Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma: 2022 Dünya Kupası'nda...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! Genom projesi neleri kapsıyor?
- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı sırasında tespit ettik
- Bakan Hulusi Akar’dan flaş açıklama! 18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
- SON DAKİKA: Avrupa Birliği'den Türkiye'deki sığınmacılara destek! İşte gelecek para...
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 mesajı: Gelecek adımlar olumlu olursa ...
- Bakan Berat Albayrak paylaştı: "Türkiye için Değişim Başlıyor" adıyla başlattığımız...
- SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
- Bakan Hulusi Akar: Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!
- ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...
- Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı