01 Kasım 2019, Cuma
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3 büyükler Berat için kapışacak

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Giriş Tarihi: 01.11.2019
3 BÜYÜKLER BERAT İÇİN KAPIŞACAK

ve 'ın formasını giyen performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.

Gençlerbirliği ve 'ın formasını giyen performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.

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