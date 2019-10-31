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Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert oldu

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Giriş Tarihi: 31.10.2019
ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

'nde yapıldı. temsilcisinde 289 oy alan , sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

'nde yapıldı. temsilcisinde 289 oy alan , sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

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