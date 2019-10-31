Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert oldu
Giriş Tarihi: 31.10.2019
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yapıldı. Başkent temsilcisinde 289 oy alan Fatih Mert, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yapıldı. Başkent temsilcisinde 289 oy alan Fatih Mert, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.
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