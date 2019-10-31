31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dorukhan’dan iyi haber

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2019
DORUKHAN’DAN İYİ HABER

'ta sevindirici gelişme... maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen beklenenden hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yıldız oyuncu kısa sürede koltuk değneklerini atmayı başardı.

Beşiktaş'ta sevindirici gelişme... Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan beklenenden hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yıldız oyuncu kısa sürede koltuk değneklerini atmayı başardı.

2.YARIYA YETİŞEBİLİR
Kendisine verilen programı uygulayan Dorukhan'ın 2. yarının başına yetişme ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN