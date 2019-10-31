Dorukhan’dan iyi haber

Beşiktaş'ta sevindirici gelişme... Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan beklenenden hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yıldız oyuncu kısa sürede koltuk değneklerini atmayı başardı.

sevindirici gelişme...maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelenbeklenenden hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yıldız oyuncu kısa sürede koltuk değneklerini atmayı başardı.verilen programı uygulayan'ın 2. yarının başına yetişme ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.