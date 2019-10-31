Fatih Terim istedi Manchester United alıyor
Fatih Terim'in Galatasaray'a getirmek istediği Ever Banega, Avrupa devlerinin de ilgi odağı oldu. İngiliz basınının haberine göre hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği bulunan United, kısa dönemli çözüm olarak Banega'yı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'ın sezon başında 'kesinlikle alınmalı' raporu verdiği Ever Banega konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sevilla ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldıza İngiliz devi Manchester United'ın talip olduğu belirtildi.
İNGİLİZ BASINI KISA VADELİ ÇÖZÜM OLARAK DUYURDU
İngiliz basınının haberine göre hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği bulunan United, kısa dönemli çözüm olarak Banega'yı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyla sezon başında ciddi şekilde ilgilenmiş ancak başarılı sonuç alamamıştı.
EVER BANEGA KİMDİR?
29 Haziran 1988 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan oyuncunun tam adı Ever Maximiliano David Banega. Banega kariyerine Nuevo Horizonte adlı amatör kulüpte başladı. Oradan bir diğer amatör kulüp Alianza Spor'a geçti. İlk profesyonel sözleşmesini ise 12 yaşındayken Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors ile imzaladı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Banega profesyonel kariyeri boyunca Boca Juinors, Valencia, Atletico Madrid (kiralık), Newell's Old Boys (kiralık), Sevilla ve Inter takımlarında oynadı. 2019 yılı itibarıyla Sevilla'nın futbolcusudur.
Takımlarda oynadığı dönemler ise şöyle:
2000-2008 - Boca Juniors
2008-2014 - Valencia
2008-2009 - Atletica Madrid (kiralık)
2014 - Newell's Old Boys (kiralık)
2014-2016 - Sevilla
2016-2017 - Inter
2017-halen - Sevilla
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