Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Derbiyi bırak Antalya'ya bak
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla bir toplantı yaparak Galatasaray maçının havasından sıyrılmalarını istedi. Avcı, “Derbiyi bırakın Antalya’ya bakın. Galibiyet serisi sürmeli” dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularını uyardı. Tecrübeli hoca takımla yaptığı toplantıda oyuncularından Galatasaray maçını unutmalarını isteyerek, "Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. Antalya'yı yenemezsek Galatasaray maçının bir önemi kalmaz" dedi.
BU HAVA KORUNMALI
Olumlu havayı korumak zorunda olduklarını takıma anlatan Abdullah Avcı, "Bu maçı kazandığımız takdirde önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz" ifadesini kullandı.
ANTALYA TEHLİKELİ EKİP
Antalyaspor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu futbolcularına söyleyen Avcı, "Bu sezon deplasmanda hiç kazanamadık. Buna son verme zamanı geldi" diye konuştu.
MESAİ BAŞLADI
Beşiktaş, Antalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana tedavileri devam eden Burak Yılmaz ve Douglas katılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Daha Fazla Gör
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe