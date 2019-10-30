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Nabil Dirar Kasımpaşa maçına yetişecek

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Giriş Tarihi: 30.10.2019
NABİL DİRAR K.PAŞA MAÇINA YETİŞECEK

Düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu , deplasmanına götürülmeyecek. maçında ise kadroda olması bekleniyor.

Düz koşulara başlayan Nabil Dirar, Kayserispor deplasmanına götürülmeyecek. Kasımpaşa maçında ise kadroda olması bekleniyor.

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