Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexandar Sörloth, Şota’yı yakaladı!

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexandar Sörloth, ligde ilk 9 haftalar dikkate alındığında attığı 6 gol ve yaptığı 3 asistle, 95-96 sezonunda Şota'nın ulaştığı 6 gol üç asistlik performansı yakaladı.

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oyuncusu, ligdeilkhaftalar dikkate alındığında attığıgol ve yaptığıasistle,sezonundaulaştığıgol üçasistlik performansı yakaladı.ayrıca ligde de oynanan sürelerdikkate alındığında skora en çok katkıyapan isim olmayı başardı., geride kalan 9 haftalık süreçtegol üç asistle skora en fazla katkıyapan futbolcu oldu.golatanvegolbir asistlik performansı iletakip etti.vegol atanskor bulduğu maçlardahiç yenilmedi. Bu da ilginç bir istatistik olarak dikkat çekti.