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Ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
LİGDE 10. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor:

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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