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Beşiktaş'a Burak Yılmaz şoku!

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Giriş Tarihi: 30.10.2019
BEŞİKTAŞ'A BURAK YILMAZ ŞOKU!

Ligin 10. haftasında deplasmanına çıkacak olan Siyah-Beyazlı ekipte iki yıldızın durumu büyük oranda netleşti. ve Douglas'ın Antalyaspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Ligin 10. haftasında deplasmanına çıkacak olan Siyah-Beyazlı ekipte iki yıldızın durumu büyük oranda netleşti.

, 'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK 'nde yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Kulüp yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

Antalya deplasmanında devreyi kapatan Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Douglas'ın oynaması beklenmiyor.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, minik kale maç ve yarı sahada çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Bir grup Beşiktaş taraftarı antrenmanı izlerken teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, siyah-beyazlı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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