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Kayserispor Bülent Uygun ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
İŞTE KAYSERİSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Son dakika haberi.... ekibi İstikbal Mobilya , teknik direktör ile anlaştı. Bülent Uygun, bu sezon ve Samet Aybaba'dan sonra Kayserispor'un üçüncü teknik direktörü oldu.

İstikbal Mobilya 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışları son buldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un yeni Teknik Direktörünün Bület Uygun olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükkılıç, anlaşmayı "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" notu ve Kayserispor yönetimi ile Teknik Direktör Bület Uygun'un birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

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