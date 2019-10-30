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Kayserispor'da Ümit Özat sesleri yükseliyor!

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Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
SÜPER LİG KULÜBÜNDE ÜMİT ÖZAT SESLERİ YÜKSELİYOR!

Süper Lig'in şanssız ekibi 'da sesleri yükseliyor. ve 'nın istifasından sonra yeni bir teknik direktör arayışlarına giren Kayserispor'da, Özat'ın adı geçtiği iddia edildi.

'un ardından 'da teknik direktörlük görevi için bu kez de 'ın ismi anılıyor...

Geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan, 4 puanla son sıraya demir atan Kayserispor'da 'ın yerine göreve getirilen da 17 gün sonra istifa etmişti.

"Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifasını açıklayan Aybaba'nın yerine düşünülen ismin Ümit Özat olduğu iddia edildi.

Son olarak 1. Lig ekibi 'da görev yapan Özat ile başkan Hamdi Elcuman'ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ümit Özat ile anlaşma sağlanaması durumunda listedeki diğer isimlerle temasa geçileceği kaydedildi. 'nda 3. Lig ekibi ile yarın karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligde de pazar günü 'yi konuk edecek. Başkan Elcuman'ın zorlu mücadele öncesinde teknik direktör sorununu çözmek istediği bildirildi.

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