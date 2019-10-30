Yusuf Sarı sakatlık sonrası alkış aldı

Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Sarı, 1,5 aylık sakatlık sürecinin ardından yeşil sahalara döndü. Gazişehir ve Başakşehir maçlarında forma giyen Yusuf Sarı, alkış aldı.

Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Sarı'nın yeşil sahalara geri döndükten sonra forma giydiği Gazişehir ve Başakşehir maçlarındaki performansı göz doldurdu.

Geçtiğimiz aylarda menisküs ameliyatı olan ve yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sarı'nın geri dönüşü harika oldu... Geçen hafta Gaziantep karşılaşmasıyla sahalara dönen ve attığı golle moral bulan 20 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında 90+6'da Sörloth'un attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı. Genç futbolcu, performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.