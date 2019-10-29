Galatasaray zaferi kara bulutları dağıttı! Beşiktaş yeniden ayağa kalktı
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Beşiktaş camiası gelecek günler için umutlandı... Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından takımın özgüveni yerine geldi, camia yeniden kenetlendi. Teknik direktör Abdullah Avcı itibar kazandı ve yönetime ayrı bir hava geldi. Alınan galibiyetle zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indiren Siyah-Beyazlı futbolcular kalan haftalarda zirve için umutlanmaya başladı.Beşiktaş'ın G.Saray'ı yenmesi camiayı bambaşka bir havaya soktu. Bu galibiyet takıma özgüven kazandırırken camia yeniden kenetlendi. Alınan galibiyetle zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indiren Siyah-Beyazlı futbolcular kalan haftalarda zirve için umutlanmaya başladı.
AVCI YENİDEN İTİBAR KAZANDI
Bugüne kadar sorgulanan ve Galatasaray yenilgisi halinde gönderileceği bile söylenen Abdullah Avcı itibar kazandı. Tecrübeli hocayla yolların devam etme ihtimali böylece güçlendi.
2,4 MİLYON TL KASAYA GİRDİ
G.Saray önünde alınan galibiyet yönetimine ayrı bir hava getirdi. Bu galibiyetten dolayı 2,4 milyon TL kasaya girdi. Taraftarlar Kartal Yuvaları'na koşup kulübe önemli bir katkı sağladı.
GALİBİYET SERİMİZ DEVAM EDECEK
Kartal'da Atiba, Antalya'yı da yenerek galibiyet serilerini sürdereceklerini söyledi.
DERBİ ZAFERİ ÜMİTLERİ YEŞERTTİ
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, G.Saray zaferiyle kendine geldi. Golden sonrası büyük bir sevinç yaşayan Siyah- Beyazlılar maç sonu zaferi doyasıyakutladı.
UMUT NAYİR SINIFI GEÇTİ
G.Saray'ı yıkan golü atan Umut Nayir golden sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
REBOCHO FIRTINASI!
Portekizli yıldız, Galatasaray derbisindeki istatistikleriyle Avcı'nın gözüne girdi...
Rebocho, G.Saray maçındaki istatistikleriyle göz doldurdu. Rebocho, 90 dakika kondisyonuyla öne çıktı. 28 isabetli pas yapan ve bu anlamda yüzde 82.4'lük başarılı pas yüzdesine ulaşan Portekizli futbolcu, Avcı'dan alkış aldı.
CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
Kartal, Antalya maçının hazırlıklarına dün başladı. Beşiktaşlı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı.
KARTAL'DAN 5 MAÇLIK PAKET BİLET
Beşiktaş, ilk yarıdaki iç saha maçları için paket hazırladı. fiyatlar 375 liradan başlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da büyük operasyon kapıda!
- Bizde kaçak yapan yok
- Trabzonspor, İstanbul'da 1 puan aldı
- Mesut Fenerbahçe'ye doğru!
- Müthiş üçlü göz kamaştırıyor
- Mili takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
- Başakşehir Trabzonspor |CANLI
- Abdülkadir Ömür'den anlamlı mesaj
- UEFA'dan bir skandal daha!
- 'Tokatçı antrenör'ün cezası belli oldu
Daha Fazla Gör
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...
- HDP'li Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
- Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı
- Yerli otomobil için geri sayım! İşte tanıtılacağı tarih...
- İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
- Irak'taki gösterilerde son durum! Bilanço gittikçe ağırlaşıyor
- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
- Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
- Kocaeli’de traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı