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Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanda

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Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
FENERBAHÇE BEKO, İSRAİL DEPLASMANDA

Beko Erkek Basketbol Takımı, 5. hafta maçında yarın deplasmanda 'in Maccabi ekibi ile karşı karşıya gelecek. 'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.05'te başlayacak.

'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.05'te başlayacak.

'nde sezona kötü başlayan Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı , Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini 'da Baskonia karşısında elde etti.

Maccabi ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 514. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 514. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 513 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 217 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 311 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 126 kez mağlup oldu.

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