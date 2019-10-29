Arsenal kadro dışı bıraktı, Fenerbahçe harekete geçti! Mesut Kadıköy'e doğru
Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in menajeri ile konuşan Comolli, önümüzdeki hafta İngiltere’ye gidiyor. Arsenal ile vergi meselesi çözülürse iş imzaya kalacak.
Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı. Özil'in menajerı ile temas kuran Comolli girişimlerini hızlandırdı.
COMOLLİ İNGİLTERE YOLCUSU...
Comolli'nin önümüzdeki hafta İngiltere'ye giderek hem Mesut Özil hem de iyi ilişkileri olduğu Arsenal kulübü ile görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa Mesut ocakta çubuklu formayı giyecek.
ARSENAL'İN BİR İSTEĞİ VAR!
Arsenal'in bedelsiz kiralamayı kabul ettiği ancak Mesut Özil'in parasının kendi ödeyeceği kısmının vergisini Fenerbahçe'nin ödemesini istediği ifade ediliyor. Önümüzdeki 1 ay kritik!
SADECE 2 MAÇTA OYNADI
Mesut Özil, bu sezon ligde ve kupada 1'er kez olmak üzere 2 kez forma giydi. Son 5 maçta ise hiç şans bulamadı.
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