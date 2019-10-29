Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi...Süper Lig'de bir teknik direktör ile daha yollar ayrıldı. İzmir ekibi Göztepe, takımı çalıştıran Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de bir teknik direktör ile daha yollar ayrıldı. İzmir ekibi Göztepe, takımı çalıştıran Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Tamer Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'le dünkü açıklamaları sonrası bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Ligin ilk 2 haftasındaki kötü sonuçların ardından bir çıkış yakaladıklarını ancak bunu devam ettiremediklerini aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"Göztepe son 2 maçta istediği başarıyı maalesef gösteremedi. Bazen başarısız görünen dönemler olabiliyor futbolda. Her saniye de zafer yaşayamıyoruz. Göztepe'nin hem yönetimsel anlamda hem de takım anlamında başarılı olmasını isteyen biriyim. Bu zorlu mücadelede bana en fazla desteği gösteren, muhteşem taraftarımız ve Göztepe camiası oldu. Dünkü açıklamalar (Başkan Mehmet Sepil'in açıklamaları) sonrası, bu güven ve desteğin takım üzerinde kötü bir etki yaratacağını düşündüm. Mevcut dönemde bu tür açıklamalardan uzak durulması gerekirken, olumsuz yönde bir açıklama yapılması, istifa kararını almamda etkili oldu."

Tuna, destek bekledikleri dönemdeki bu açıklamalar sonrası, takımın ihtiyacı olan güvenin 1 maçla kazanılmasının zor olduğunu düşündüğü için istifa kararı aldığını belirterek, "Başkanın yaptığı açıklama sonrasında ayrılma kararı aldım. Benimle ilgili mesele... Bu duruşu gösterdim. Teknik ekibime güveniyorum. Bundan dolayı istifa kararını aldım." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü de tebrik ederek, cumhuriyet çocuğu olmaktan her zaman gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Kulüp başkanı Sepil, dün yaptığı açıklamada, futbol takımının son haftalarda biraz toparlanmış gibi gözüktüğünü ancak kötü gidişin devam ettiğini belirterek, "Bu kabul edilebilir bir şey değildir. En hızlı şekilde oyuncuların ve teknik kadronun kendisini toparlaması gerekmektedir. Yoksa bu iyi bir gidiş değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.