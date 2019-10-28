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Yusuf Yazıcı'ya övgü yağdı: "Bu gördüğünüz en iyi hali değil"

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Giriş Tarihi: 28.10.2019
BU GÖRDÜĞÜNÜZ EN İYİ HALİ DEĞİL

Bordeaux maçında 1 gol 2 asist yaparak 3-0'lık galibiyette başrol oynayan , Fransa'da gündeme oturdu. 'in hocası Christophe Galtier "Yusuf harika bir oyuncu olduğu için ona ciddi bir yatırım yaptık.

teknik direktörü Christophe Galtier, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 1 gol 2 asist kaydeden hakkında, "Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil." yorumunda bulundu.

Lille'in Bordeaux'u 3-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündemine oturdu. Lille'in hocası Christophe Galtier "Yusuf harika bir oyuncu olduğu için ona ciddi bir yatırım yaptık. Fiziksel olarak toparlanıyor. Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil. Çok daha iyi olacak. Her sisteme uygun bir oyuncu" dedi.

YUSUF'A TEBRİK YAĞDI

Yusuf Yazıcı, son 2 maçta 1 gol, 3 asistle oynuyor. Son olarak Bordeaux maçının kahramanı olan 22 yaşındaki oyuncuya tebrik yağdı. Başta Trabzonsporlular olmak üzere futbolseverler Yusuf ve Lille'in sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.

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