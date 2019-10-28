Yusuf Yazıcı'ya övgü yağdı: "Bu gördüğünüz en iyi hali değil"
Bordeaux maçında 1 gol 2 asist yaparak 3-0'lık galibiyette başrol oynayan Yusuf Yazıcı, Fransa'da gündeme oturdu. Lille'in hocası Christophe Galtier "Yusuf harika bir oyuncu olduğu için ona ciddi bir yatırım yaptık.
Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 1 gol 2 asist kaydeden Yusuf Yazıcı hakkında, "Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil." yorumunda bulundu.
Lille'in Bordeaux'u 3-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündemine oturdu. Lille'in hocası Christophe Galtier "Yusuf harika bir oyuncu olduğu için ona ciddi bir yatırım yaptık. Fiziksel olarak toparlanıyor. Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil. Çok daha iyi olacak. Her sisteme uygun bir oyuncu" dedi.
YUSUF'A TEBRİK YAĞDI
Yusuf Yazıcı, son 2 maçta 1 gol, 3 asistle oynuyor. Son olarak Bordeaux maçının kahramanı olan 22 yaşındaki oyuncuya tebrik yağdı. Başta Trabzonsporlular olmak üzere futbolseverler Yusuf ve Lille'in sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.
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