28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
ŞAHİKA ERCÜMEN DÜNYA REKORU KIRDI

Son dakika haberi..., 'deki 'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

, 'deki 'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN