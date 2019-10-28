Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Son dakika haberi...Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
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