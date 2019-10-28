Aslan’dan Fener’e darbe

Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray konuk ettiği Fenerbahçe’yi devirerek rakibine ilk yenilgiyi tattırdı. Sarı Kırmızılılar derbiyi 83-64 kazandı. Dün alınan diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Teksüt Bandırma: 80-104, Türk Telekom-Darüşşafaka: 85-70.

'ndeki önemli karşılaşmadakonuk ettiği'yiyenerek rakibine ligde ilk yenilgiyi tattırmayı başardı. Oyunun ilk periyodunda daha üstün bir oyun sergileyenbu periyodudevreyi deönde kapatmayı başardı.periyottan itibaren rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirenbu periyoduönde kapattı. Oyunun son periyodunda farkı daha da artıranmücadeledengalip ayrıldı. Dün alınan diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Teksüt Bandırma: 80-104, Türk Telekom-Darüşşafaka: 85-70.