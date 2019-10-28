Abdülkadir Ömür'den anlamlı mesaj

Trabzonspor'un sakatlığından dolayı ameliyat olan milli yıldızı Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Genç yıldız mesajında, 'sabır' vurgusu yaptı.

Trabzonspor'da geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, Instagram'dan yaptığı paylaşımda 'sabır ve dua' vurgusu yaptı.

Trabzonspor'da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, sahalardan bir süre uzak kalacak. Sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra şanssız şekilde sakatlanan genç futbolcu sahalara dönmek için gün sayıyor. Abdülkadir Ömür, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



SABIR VURGUSU

Abdülkadir Ömür Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Bazen sadece sabırla beklemeli ve dua etmeliyiz." ifadelerini kullandı.