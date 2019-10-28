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Başakşehir - Trabzonspor | İşte Fırtına'nın İlk 11'i

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Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR | İŞTE FIRTINA'NIN İLK 11'İ

9. hafta kapanış maçında Medipol kendi evinde ile karşılaşacak. Başakşehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

9. hafta kapanış maçında Medipol kendi evinde ile karşılaşacak. Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: -

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

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