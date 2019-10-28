Başakşehir - Trabzonspor | İşte Fırtına'nın İlk 11'i
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir kendi evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir kendi evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: -
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
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