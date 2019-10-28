'Tokatçı antrenör' Halit Kurt'un cezası belli oldu
Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 1 Ekim 2016'da oynanan maçın devre arasında tüm futbolcularını soyunma odasında tokatlayan antrenör Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, 1 Ekim 2016'da Kayseri İdmanyurdu ile oynanan maçın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayıp hakaret yağdırmış ve 3 yıl sonra ortaya çıkan bu görüntüler infial yaratmıştı.
1035 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 8 MAÇ CEZA
Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan şiddet olayı sonrası Halit Kurt hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatıldığını açıklarken, olağanüstü olarak toplanan Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu da Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.
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Antrenör Halit Kurt, 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Orada olan bir oyuncu çekmiş. Kendi aralarında öyle duruyordu ama bugün servis edilmesi bana çok manidar geldi. 3-1 mağlup durumda soyunma odasına girmiştik. Soyunma odasında bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu ki bu şekilde etmiş oldum. Maçı da 5-3 biz kazandık. İşin orasında değilim ama bazen antrenörün bir yaptırımı ya da disiplin anlayışıyla ilgili tezahürleri olabiliyor. Bu da onlardan biri. Alex Ferguson'un da David Beckham'a terlik attığını biliyoruz."
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