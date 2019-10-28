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'Tokatçı antrenör' Halit Kurt'un cezası belli oldu

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Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
'TOKATÇI ANTRENÖR'ÜN CEZASI BELLİ OLDU

, 1 Ekim 2016'da oynanan maçın devre arasında tüm futbolcularını soyunma odasında tokatlayan antrenör 'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor teknik direktörü , 1 Ekim 2016'da Kayseri İdmanyurdu ile oynanan maçın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayıp hakaret yağdırmış ve 3 yıl sonra ortaya çıkan bu görüntüler infial yaratmıştı.

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1035 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 8 MAÇ CEZA

, yaşanan şiddet olayı sonrası Halit Kurt hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatıldığını açıklarken, olağanüstü olarak toplanan da Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

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Antrenör Halit Kurt, 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orada olan bir oyuncu çekmiş. Kendi aralarında öyle duruyordu ama bugün servis edilmesi bana çok manidar geldi. 3-1 mağlup durumda soyunma odasına girmiştik. Soyunma odasında bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu ki bu şekilde etmiş oldum. Maçı da 5-3 biz kazandık. İşin orasında değilim ama bazen antrenörün bir yaptırımı ya da disiplin anlayışıyla ilgili tezahürleri olabiliyor. Bu da onlardan biri. 'un da 'a terlik attığını biliyoruz."

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