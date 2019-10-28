Mesut Özil'e büyük şok
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Arsenal’de Mesut yönetim kararıyla kadro dışı kaldı... İspanyol teknik adam, "Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" açıklamasını yaptı.Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar" dedi. İspanyol teknik adam, "Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" açıklamasını yaptı.
FENER İSTİYOR
Yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismi taraftarı olduğu Fenerbahçe ile anılıyor.
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