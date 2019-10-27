Zanka için skandal talep!
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Zanka’nın Denizlispor maçında, “Vatan size minnettar” yazılı tişörtü giymesi Danimarka’daki bazı çevreleri rahatsız etti.F.Bahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in Süper Lig'de geçtiğmiz hafta Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan önce ısınırken üzerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtü giymesi ülkesindeki bazı çevreleri rahatsız etti.
29 yaşındaki futbolcunun UEFA'ya şikayet edilmesi talep edildi.
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