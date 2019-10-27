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Zanka için skandal talep!

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Giriş Tarihi: 27.10.2019
ZANKA İÇİN SKANDAL TALEP!

'nin Danimarkalı yıldızı Zanka’nın Denizlispor maçında, “Vatan size minnettar” yazılı tişörtü giymesi ’daki bazı çevreleri rahatsız etti.

F.Bahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in 'de geçtiğmiz hafta Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan önce ısınırken üzerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtü giymesi ülkesindeki bazı çevreleri rahatsız etti.

29 yaşındaki futbolcunun UEFA'ya şikayet edilmesi talep edildi.

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