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Fenerbahçe'de şok! Serdar Aziz sakatlandı

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Giriş Tarihi: 26.10.2019
FENERBAHÇE'DE SERDAR AZİZ ŞOKU!

Sakatlıktan yeni dönen Fenerbahçeli futbolcu , 'nin 'u 5-1 yendiği maçın 66. dakikasında sakatlanarak yerini ’a bıraktı.

'in 9. haftasında evinde 'u 5-1 mağlup eden 'de sakatlıklar peşini bırakmıyor.

Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini 'a bıraktı. Serdar Aziz'in durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
Başarılı defans oyuncusu sakatlıktan yeni dönmüştü.

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