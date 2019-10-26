Fenerbahçe'de şok! Serdar Aziz sakatlandı
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Sakatlıktan yeni dönen Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 yendiği maçın 66. dakikasında sakatlanarak yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı.
Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmıyor.
Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı. Serdar Aziz'in durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
Başarılı defans oyuncusu sakatlıktan yeni dönmüştü.
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