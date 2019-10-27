Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Transfer yapabiliriz
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, “Devre arasında transfer olabilir. Ersun hoca Comolli ile oturur, biz de gereğini yaparız”dedi. Takımın yavaş yavaş oturduğuna da dikkat çeken Semih Özsoy, "Sezon sonunda 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, 5-1 kazanılan Konyaspor maçı sonrasında transfer sinyali verdi. Özsoy, "Devre arasında transfer olabilir. Ersun hoca Comolli ile oturur, konuşur ve bize gelen rapor doğrultusunda çalışmalar yaparız. Avrupa'da zirvede olmak bizim birinci ve olmazsa olmaz hedefimizdir. Dolayısıyla şampiyonluk da en önemli hedefimiz" dedi.
Takımın yavaş yavaş oturduğuna da dikkat çeken Semih Özsoy, "Sezon sonunda 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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