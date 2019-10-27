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Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Transfer yapabiliriz

SPOR
Giriş Tarihi: 27.10.2019
TRANSFER YAPABİLİRİZ

Başkanvekili Semih Özsoy, “Devre arasında transfer olabilir. Ersun hoca Comolli ile oturur, biz de gereğini yaparız”dedi. Takımın yavaş yavaş oturduğuna da dikkat çeken Semih Özsoy, "Sezon sonunda 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, 5-1 kazanılan maçı sonrasında transfer sinyali verdi. Özsoy, "Devre arasında transfer olabilir. Ersun hoca Comolli ile oturur, konuşur ve bize gelen rapor doğrultusunda çalışmalar yaparız. Avrupa'da zirvede olmak bizim birinci ve olmazsa olmaz hedefimizdir. Dolayısıyla şampiyonluk da en önemli hedefimiz" dedi.

Takımın yavaş yavaş oturduğuna da dikkat çeken Semih Özsoy, "Sezon sonunda 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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