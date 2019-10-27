TFF'den Türkiye - İzlanda maçı açıklaması
Giriş Tarihi: 27.10.2019
A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi.
Açıklamada ayrıca, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi
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