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TFF'den Türkiye - İzlanda maçı açıklaması

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Giriş Tarihi: 27.10.2019
TFF'DEN TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI AÇIKLAMASI

A Milli Futbol Takımımızın ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye- karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi

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