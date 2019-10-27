27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak kadroya alınmadı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
OBİ MİKEL VE ABDÜLKADİR PARMAK İÇİN KARAR VERİLDİ

ve , 'un Pazartesi akşamı saat 20:00'da oynayacağı Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı. Trabzonspor, Obi Mikel'in ağrılarının devam ettiğini açıkladı.

Alanyaspor'un berabere kaldığı haftada liderlik için Başakşehir deplasmanına gidiyor. Pazartesi akşamı 3 puan için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'dan açıklama geldi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 9. haftasında deplasmanda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları saat 11.30 da Teknik Direktörümüz Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlandı. Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Bugün 14.45'te İstanbul'a hareket edecek olan takımımız, ardından Medipol Başakşehir maçı için kampa girecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN