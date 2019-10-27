Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak kadroya alınmadı
Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak, Trabzonspor'un Pazartesi akşamı saat 20:00'da oynayacağı Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı. Trabzonspor, Obi Mikel'in ağrılarının devam ettiğini açıkladı.
Trabzonspor Alanyaspor'un berabere kaldığı haftada liderlik için Başakşehir deplasmanına gidiyor. Pazartesi akşamı 3 puan için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'dan açıklama geldi.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 9. haftasında deplasmanda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları saat 11.30 da Teknik Direktörümüz Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlandı. Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Bugün 14.45'te İstanbul'a hareket edecek olan takımımız, ardından Medipol Başakşehir maçı için kampa girecek.
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