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Emery'den Mesut Özil eleştirilerine yanıt

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Giriş Tarihi: 27.10.2019
EMERY'DEN FLAŞ MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI!

ekibi 'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, 'in kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.

Son haftalarda 'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, basınına yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.

'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.

'de 9 maçta 15 puan toplayan Arsenal, bugün 'ı konuk edecek.

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