27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Malatyaspor'a büyük şok! Hesabı çaldılar

SPOR
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
MALATYASPOR'A BÜYÜK ŞOK! HESABI ÇALDILAR

ekiplerinden 'un kullandığı resmi Facebook ve Twitter sayfaları üzerinden ' ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık' paylaşımı yapıldı. Tepki toplayan paylaşımın hemen ardından kulüpten "Resmi twitter hesabımızın çalındığını üzülerek sizlere belirtiyoruz" şeklinde yazılı açıklama yapıldı.

temsilcisi 'un resmi Facebook ve Twitter sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler Sergen hoca. ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Malatya'mız için verdiği tüm emekler için teşekkür ederiz. kariyerinde başarılar dileriz. Resmi twitter hesabımızın çalındığını üzülerek sizlere belirtiyoruz. Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna sunduğumuz gibi Beşiktaş Kulübü ile Sergen Yalçın'a karşılık +1,5 milyon dolar karşılığında prensipte ön anlaşmayı sağladığımızı ancak takas sürecinin 30 Ekim çarşamba günü yapılacağını taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" paylaşımı yapıldı.

Bunun üzerine taraftarlardan tepki alan paylaşımın ardından Yeni Malatyaspor Kulübünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Resmî Facebook sayfamız art niyetli kişilerin eline geçmiştir. Bu süreçte yapılan hiç bir paylaşım bize ait olmadığı gibi doğruluk payı da yoktur" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN