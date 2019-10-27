Fenerbahçe’nin borcu 3.7 milyar TL
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün borcunun 3.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, “Döviz cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indi” dedi.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün borcunun 3.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, "Döviz cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro'dan 568 milyon Euro'ya indi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'a derbi öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber
- Kadıköy'de gol yağmuru
- Fransa’da Yusuf Yazıcı fırtınası! 1 gol 2 asist...
- Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku!
- Erdoğan, FB Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu
- Malatyaspor'a büyük şok! Hesabı çaldılar
- Lider deplasmanda yara aldı
- Fener'in beklediği müjde Erdoğan'dan
- Başkan Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı!
- Tel Abyad'da terör saldırısı!
Daha Fazla Gör
- Lider deplasmanda yara aldı | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor (Maç sonucu)
- Son dakika... TSK'dan Resulayn’a askeri takviye |Video
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu kabul etti
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var |Video
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video
- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü
- Maduro'dan dünyaya Azerbaycan'dan mesaj: Diz çökmemeliyiz
- 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler
- Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek
- Trump'tan Türkiye açıklaması
- Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü