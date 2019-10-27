27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe’nin borcu 3.7 milyar TL

SPOR
Giriş Tarihi: 27.10.2019
FENERBAHÇE’NİN BORCU 3.7 MİLYAR TL

Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı , kulübün borcunun 3.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, “ cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indi” dedi.

Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı , kulübün borcunun 3.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, " cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro'dan 568 milyon Euro'ya indi" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN