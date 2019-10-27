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Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinde zaferin şifresini verdi! "Bizim için tek yol savaşmak"

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Giriş Tarihi: 27.10.2019
ABDULLAH AVCI DERBİ ZAFERİNİN ŞİFRESİNİ VERDİ!

Teknik Direktörü , futbolcularla yaptığı toplantıda zaferin şifresini verdi. Avcı, “Eksiklerimiz var. İyi sonuçlar almıyoruz. Ancak size güveniyorum. Bir arada hareket eder ve savaş verirsek kazanırız. Galibiyet için başka bir yol yok" dedi.

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Beşiktaş derbiyi kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Abdullah Avcı dün futbolcularıyla yaptığı toplantına zaferin şifresini verdi. Tecrübeli hoca, "Bir arada hareket eder ve savaş verirsek kazanırız" ifadesini kullandı.

BU MÜCADELEYİ BEKLİYORUM
Avcı, "Evet eksiklerimiz var. Sıkıntılı bir süreçteyiz. İyi sonuçlar almıyoruz. Ancak size güveniyorum. Galibiyetin yolu savaşmaktan geçiyor. Sizlerden bu mücadeleyi bekliyorum" dedi.



ÖN ALANDA BASKI EMRİ VERDİ
Öte yandan dün yapılan son taktik idmanda ön alanda baskı üzerinde duruldu... Avcı'nın Galatasaray'ın savunmadan çıkarken yaptığı hatalardan faydalanmak istediği belirtiliyor.



DERBİ ÖNCESİ 5 MÜJDE
Diaby, Ruiz, Gökhan, Douglas ve N'Koudou takımla çalıştı.
Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi 5 müjde geldi... Siyah- Beyazlılar'da sakatlıkları geçen Diaby, ve Victor Ruiz, Douglas ve N'Koudou takımla çalıştı. Bu gelişme yüzleri güldürdü.



AVCI'NIN KRİTİK GECESİ
Üst üste alınan kötü skorların ardından hedef tahtasına oturtulan Abdullah Avcı belki de Galatasaray derbisinde kader gecesine çıkacak.



ÇEBİ TESİSLERE KAMP KURDU!
Başkanlık koltuğunda ilk derbi heyecanını yaşayacak olan Ahmet Nur Çebi adeta tesislere kamp kurdu. Abdullah Avcı ve futbolcuları hiç yalnız bırakmayan Başkan Çebi takıma çok büyük bir moral destek veriyor.

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