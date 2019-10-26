Lider deplasmanda yara aldı | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor (Maç sonucu)
Süper Lig lideri Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Alanyaspor ikinci yarıda ev sahibi Gaziantep'in golüne engel olamadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla puanını 18'ye çıkaran Alanyaspor maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 9. haftasında lider Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu. 90+7 dakika süre zorlu mücadele 1-1 beraberlikle son buldu.
Alayaspor'un golünü 33. dakikada Papiss Cisse kaydederken, ev sahibi Gaziantep'in golünü ise 90+4'te Kana Biyik attı.
Alanyaspor 18 puanla maç fazlasıyla liderliğini korudu.
Gaziantep temsilcisi ise 12 puana yükseldi.
Erol Bulut'un ekibi ligde bir sonraki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada ev sahibi ekip atağında, Twumasi'nin sağ taraftan yaptığı ortada Djilobodji topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
6. dakikada sol kanada atılan uzun pasta topu iyi kontrol eden Junior Fernandes çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.
33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Gaziantep FK'de Kenan Özer'in hatasında topu kazanan Junior Fernandes, savunmanın arkasına sarkan Cisse'yi gördü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
36. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Kenan Özer ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top, Pawlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan topu, kaleci Marafona kornere gönderdi.
40. dakikada Morais'in uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DETAYLAR GELİYOR...
Stat: Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski, Kenan Özer, Twumasi
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Gol: Dk. 33 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 45 Chibsah (Gaziantep FK)
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