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Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber

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Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
BEŞİKTAŞ'A DERBİ ÖNCESİ BURAK YILMAZ'DAN KÖTÜ HABER

Pazar günü evinde 'ı ağırlayacak olacak 'ta 'ın durumu netlik kazandı. Peki golcü futbolcu derbide oynayacak mı?

'ta sakatlığı devam eden Burak Yılmaz'ın durumu netlik kazandı.

'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kaşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi siyah beyazlılarda şoku yaşanıyor. Sakatlığı süren milli futbolcunun 27 Ekim Pazar günü saat 19'da oynanacak olan Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. TRT Spor

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