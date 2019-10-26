Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
Pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olacak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın durumu netlik kazandı. Peki golcü futbolcu derbide oynayacak mı?
Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Burak Yılmaz'ın durumu netlik kazandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kaşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi siyah beyazlılarda Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Sakatlığı süren milli futbolcunun 27 Ekim Pazar günü saat 19'da oynanacak olan Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. TRT Spor
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