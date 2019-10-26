Fenerbahçe 5-1 Konyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde tamamladı. Maçın ikinci devresinde de üstün olan taraf ev sahibi ekipti... Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu 2 golle maçı 5-1'e getirdi. Sarı lacivertliler 3 puanı 5 golle aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde tamamladı. Maçın ikinci devresinde de üstün olan taraf ev sahibi ekipti... Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu 2 golle maçı 5-1'e getirdi. Sarı lacivertliler 3 puanı 5 golle aldı.

DETAYLAR GELİYOR...

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can

KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.



FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.