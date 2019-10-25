Türkiye İzlanda maçı bilet fiyatları belli oldu! Türkiye İzlanda maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye - İzlanda maçı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. A Milli Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla Fransa'nın önünde lider bulunuyor. Milli Takımımız İzlanda'yı mağlup eder veya berabere kalırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Mağlup olması durumunda ise son maça ipler elinde girecek. A Millilerin İzlanda ile oynayacağı tarihi maça büyük ilgi var. Yıllar sonra Türk Telekom Arena Stadyumu'nda sahaya çıkacak olan Ay Yıldızlıları yerinde seyretmek isteyen taraftarlar maç tarihi ve bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman oynanacak? Türkiye - İzlanda maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Kasım ayı içerisinde oynanacak maçı Türkiye'nin kazanması halinde son maça bakılmaksızın bir üst tur garantilenecek. İstanbul'daki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın biletleri merak ediliyor.Türkiye İzlanda maç bileti satışta mı, ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız Şenol Güneş yönetiminde tarih yazmaya devam ediyor. H Grubu'nda Fransa, İzlanda gibi güçlü rakiplerle eşleşen milli takım, 8 maçta 19 puan toplayarak liderliği eline geçidi. Yalnızca İzlanda'ya deplasmanda kaybeden A Milliler, Fransa deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Ay Yıldızlılar 6 maçı ise tamamen kazandı. A Milliler 14 Kasım 2019 Cuma günü oynanacak karşılaşmada İzlandayı yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek. Ay Yıldızlılara beraberlik de yetecek. Karşılaşma yine TRT 1 ekranlarında olacak.

BİLET FİYATLAR BELLİ OLDU

Türkiye İzlanda maç biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde tüm biletler 6 Kasım tarihinde satışa çıkacak. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için öncelikli bilet satışı, üç gün sürecek.

Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.

KALAN MAÇLAR

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

AVRUPA ŞAMPİYONASI KAPIDA



A Milli Takım, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda'dan 1 puan alması durumunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek. Milliler, İzlanda'ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak.



Milliler, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.

