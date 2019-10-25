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Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor Kulübüne ziyaret

SPOR
Giriş Tarihi: 25.10.2019
GÜNEŞ'TEN ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜNE ZİYARET

A Güneş, Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

A Güneş, Kulübünü ziyaret etti.

Yeşil-mavili kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör 'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda , yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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