Şenol Güneş'ten Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı antrenörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Menisküs ameliyatı olarak uzun süre takımında ayrı kalacak olan Ömür'e moral veren Güneş, ailesiyle birlikte yer sofrasında yemek yedi.

Trabzonspor'da, AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür menisküs ameliyatı olmuştu.

Yaklaşık 6 ay sahalarda uzak kalacak olan 20 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.







Ömür'ü evinde ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç futbolcuya moral verdi.



Abdülkadir'le bir süre sohbet eden Güneş, daha sonra futbolcunun ailesiyle birlikte yemek yedi.

Öte yandan Instagram hesabından bir hikaye paylaşan yetenekli futbolcu, takipçilere "Hayırlı cumalar" dedi.