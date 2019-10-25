25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e ziyaret

SPOR
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ABDÜLKADİR ÖMÜR'E ZİYARET

A Milli Futbol Takımı antrenörü Şenol Güneş, 'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Menisküs ameliyatı olarak uzun süre takımında ayrı kalacak olan Ömür'e moral veren Güneş, ailesiyle birlikte yer sofrasında yemek yedi.

'da, AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür menisküs ameliyatı olmuştu.

Yaklaşık 6 ay sahalarda uzak kalacak olan 20 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.



Ömür'ü evinde ziyaret eden A Şenol Güneş, genç futbolcuya moral verdi.

Abdülkadir'le bir süre sohbet eden Güneş, daha sonra futbolcunun ailesiyle birlikte yemek yedi.

Öte yandan Instagram hesabından bir hikaye paylaşan yetenekli futbolcu, takipçilere "Hayırlı cumalar" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN