Max Kruse'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe, Max Kruse'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bugünkü idmanda kasığında ağrı hisseden yıldız oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'de Max Kruse, bugünkü idmanda kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Max Kruse'den gelen yeni sakatlık haberiyle sarsıldı.
Takımla çalışmalara dün başlayan Alman yıldız, bugünkü idmanda kasığında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Yapılan kontroller neticesinde tecrübeli oyuncunun kasık bölgesinde 2. derecede yaralanma olduğu tespit edildi.
Tedavisine başlanan Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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