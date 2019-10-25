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Max Kruse'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
MAX KRUSE'DEN KÖTÜ HABER! KADRODAN ÇIKARILDI

, 'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bugünkü idmanda kasığında ağrı hisseden yıldız oyuncu, maçı kadrosundan çıkarıldı.

'de , bugünkü idmanda kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçında forma giyemeyecek.

'in 9. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Max Kruse'den gelen yeni sakatlık haberiyle sarsıldı.

Takımla çalışmalara dün başlayan Alman yıldız, bugünkü idmanda kasığında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Yapılan kontroller neticesinde tecrübeli oyuncunun kasık bölgesinde 2. derecede yaralanma olduğu tespit edildi.

Tedavisine başlanan Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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