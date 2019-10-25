Napoli, Vedat Muriç için düğmeye bastı! Comolli'den detaylı bilgi aldılar...
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için Damien Comolli ile görüştü. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.
Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muric için ilk somut adımı Napoli attı.
TEKRAR GÖRÜŞECEKLER
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için Damien Comolli ile bir araya geldi. Vedat'ın durumu ve şanrtları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.
RAKAM ÖNEMLİ!
F.Bahçe'nin Vedat'ı satmayı planlamadığı ancak 25-30 milyon Euro civarında bir rakam teklif elirse durumun yeniden ele alınacağı ifade edildi.
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