Belhanda taraftarlardan özür diledi! "Yaşananlardan dolayı çok üzüldüm..."
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında taraftarla tartışan Belhanda'dan açıklama geldi. Faslı oyuncu, "İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi.Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında taraftarla tartışan Belhanda'dan açıklama geldi. Faslı oyuncu, "İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi.
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