Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kruse oynayacak mı?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Konyaspor'un tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Denizlispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yüksek. Serkan Kırıntılı'nın sahalarda ender görülen hatalardan birini yapmasıyla daha 1'inci dakikada planları altüst olan Konyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti. Kocaman, evindeki puan kaybının telafisini Kadıköy'den çıkaracağı puanlarla yapmak istiyor. Yanal ise üst sıralardaki takımların birbiri ile oynayacağı 9'uncu haftayı kazanarak kapatmanın peşinde. İki takımda da önemli eksikler var. Kritik karşılaşma on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Konyaspor ile Süper Lig'in 9'uncu haftasında Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ersun Yanal yönetiminde sezona flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldıktan hemen sonra Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı Lacivertliler daha sonra Ankaragücü'nü evinde mağlup ederken, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Dalgalı bir süreç geçiren Sarı Lacivertli ekip evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Milli aranın ardından Denizlispor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve moral tazeledi. 14 puana ulaşan Sarı Kanarya, Süper Lig'de 3'üncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman'ın başında bulunduğu Konyaspor da ligin iddialı ekipleri arasında yer alıyor. Konyaspor, geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor'a kendi evinde 2-0 kaybetti. Haftayı puansız kapatan Konyaspor 12 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kadıköy'deki zorlu karşılaşmaya dair notlar...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, üst sıralardaki rakiplerinin birbiri ile karşılaşacağı haftayı fırsata çevirmek istiyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan ikilisi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Kritik pozisyonların karara bağlanacağı VAR odasında Halil Umut Meler bulunacak. Fenerbahçe-Konyaspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports HD1 ekranlarında olacak.