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Belhanda'dan taraftarla tartışma açıklaması

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Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
BELHANDA'DAN TARAFTARLA TARTIŞMA AÇIKLAMASI

- maçında taraftar ile tartışan açıklama yaptı. Kendisine yapılanları hak etmediğini düşündüğü için üzüldüğünü belirten Belhanda, özür diledi.

'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığı maçta Fatih Terim'in oyundan aldığı ile taraftar arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Kötü performansı nedeniyle 67. dakikada oyundan çıkan Belhanda taraftar ile küfürleşmişti. Faslı oyuncu sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

İşte Belhanda'nın yaptığı açıklama...

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim."

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