Belhanda'dan taraftarla tartışma açıklaması
Galatasaray-Real Madrid maçında taraftar ile tartışan Belhanda açıklama yaptı. Kendisine yapılanları hak etmediğini düşündüğü için üzüldüğünü belirten Belhanda, özür diledi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçta Fatih Terim'in oyundan aldığı Belhanda ile taraftar arasında gergin anlar yaşanmıştı.
Kötü performansı nedeniyle 67. dakikada oyundan çıkan Belhanda taraftar ile küfürleşmişti. Faslı oyuncu sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yaptı.
İşte Belhanda'nın yaptığı açıklama...
"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim."
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