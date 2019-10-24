İspanyollar da bunu konuşuyor! "Falcao nerede?"
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Galatasaray’ın Devler Ligi’nde 32 takım arasında gol atamayan tek ekip olduğuna dikkat çeken İspanyol basını, “Falcao nerede?” sorusunu gündeme taşıdı. Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'e karşı forma giyemeyen Falcao, Galatasaray'la bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta çıktı ancak gol atamadı.Galatasaray'ın Real Madrid'e mağlup olduğu maçın ardından İspanyol basının gündeminde Sarı-Kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao vardı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım arasında gol atamayan tek ekip olduğuna dikkat çeken İspanyol basını, "Falcao nerede? Sakatlığı hakkında bir bilgi yok ve durumu net değil" yorumunu yaptı.
2 MAÇTA OYNADI
Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'e karşı forma giyemeyen Falcao, Galatasaray'la bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta çıktı ancak gol atamadı. Kolombiyalı yıllık 7 milyon Euro maaş alıyor.
NZONZİ'YE TERİM'DEN KUTLAMA
Real Madrid önünde takımın en iyisi olan Nzonzi'yi maçtan sonra Terim'in kutladığı öğrenildi. Fransız yıldız zorlu maçta 86 pas denemesinin 78'inde isabet sağlamayı başardı.
FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM
G.Saray'da kadro dışı kalan Martin Linnes, hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Artık futbol oynamak istiyorum. Ocak ayını bekliyorum" dedi.
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