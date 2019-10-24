24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İspanyollar da bunu konuşuyor! "Falcao nerede?"

SPOR
Giriş Tarihi: 24.10.2019
İSPANYOLLAR DA BUNU KONUŞUYOR! FALCAO NEREDE?

’ın Devler Ligi’nde 32 takım arasında gol atamayan tek ekip olduğuna dikkat çeken basını, “Falcao nerede?” sorusunu gündeme taşıdı. Sakatlığı sebebiyle 'e karşı forma giyemeyen Falcao, Galatasaray'la bu sezon 'nde iki maçta çıktı ancak gol atamadı.

Galatasaray'ın 'e mağlup olduğu maçın ardından basının gündeminde Sarı-Kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao vardı. 'ın 'nde 32 takım arasında gol atamayan tek ekip olduğuna dikkat çeken İspanyol basını, "Falcao nerede? Sakatlığı hakkında bir bilgi yok ve durumu net değil" yorumunu yaptı.

2 MAÇTA OYNADI
Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'e karşı forma giyemeyen Falcao, Galatasaray'la bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta çıktı ancak gol atamadı. Kolombiyalı yıllık 7 milyon Euro maaş alıyor.



NZONZİ'YE TERİM'DEN KUTLAMA
Real Madrid önünde takımın en iyisi olan Nzonzi'yi maçtan sonra Terim'in kutladığı öğrenildi. Fransız yıldız zorlu maçta 86 pas denemesinin 78'inde isabet sağlamayı başardı.



FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM
G.Saray'da kadro dışı kalan Martin Linnes, hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Artık futbol oynamak istiyorum. Ocak ayını bekliyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN