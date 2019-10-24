Fenerbahçe'de sakatlar geri döndü! Ersun Yanal'ın eli güçlendi...

Fenerbahçe'de Hasan Ali, Moses, Rodrigues ve Isla’nın iyileşmesi ile birlikte Serdar’ın da form tutması teknik direktör Ersun Yanal’ın elini rahatlattı. Yanal, sakatlık ve cezalar olmadığı sürece herkesi gerçek mevkisinde oynatacak. Önümüzdeki haftalarda daha etkili bir Fenerbahçe bekleniyor...

eknik

JAILSON'U

oyuncuların iyileşmesiyleoyuncular gerçek mevkilerinde oynamaya başladı. Sarı lacivertli takımdasakatlığındagerçek mevkilerinin dışında forma giymişti.direktörsakat oyuncuların dönmesiyle artık risk almayacak. Önümüzdeki haftalarda sakatlık ve cezalı olmadığı sürece oyuncularını gerçek pozisyonlarında oynatacak.savunmadan iyi çıkardığı içinstoperde oynatanartıkoyuncu ısrarından üst üste yaptığı hatalar nedeniyle vazgeçti. Bu mevkide görevise zaman zaman da sağ açıkta görev yapanise orta sahada görev yapacak. Hücum bölgesinde kanatlarda iseüçlüsünden 2'si oynayacak.Önceki gün özel bir programa tabi tutulan kaptan Emre Belözoğlu, dün yeniden takılla birlikte çalıştı. Emre yaklaşık 1 ay boyunca kırık kaburgasındaki ağrıya rağmen oynayacak.Yanal, stoperdeki yerini kaybedenile sürekli iletişim halinde. Jailson'u kaybetmek istemeyen Yanal, Brezilyalı futbolcuya moral verdiği gibi daha fazla oynatmanın yollarını arıyor.Altay Bayındır, özel çalışmalarla yan top zaafiyetini yenmeye çalışıyor...'ın yan toplardaki zaafiyeti teknik heyeti düşündürüyor. Genç kaleci bu yöndeki eksiğini gidermek için çalışmalar yapıyor. Yanal, genel anlamda da bireysel hataların azalması için uyarılarda bulunuyor ve büyük çaba sarfediyor.Denizli maçında kadroya giremeyen Ferdi'nin sabrı tükeniyor.19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Genç futbolcunun kendisine Belçika ve Hollanda'dan kulüp aradığı gelen haberler arasında.