Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar | BJK Braga maçı şifresiz hangi kanalda?

Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK Braga maçı şifresiz veren yabancı kanallar listesi maçı izlemek isteyen siyah-beyazlı taraftarların merak konusu. BJK Braga maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Vodafone Park’ta saat 19:55’te başlayacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu karşılaşmasında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? İşte detaylar…

Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK Braga maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Saat 19:55'te başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı izlemek için beIN Sports üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

Uydu alıcınız veya üyeliğinizin bulunması halinde aşağıdaki kanallardan birisi vasıtasıyla bu maçı canlı izleyebilirsiniz.

- beIN Connect MENA

- beIN Sports MENA 7 HD

- beIN Sports Turkey 1 HD

- K Sport 3 HD (kosova)

- Polsat Sport Premium 5 PPV HD

- MC Sport Live 10

- Sport TV2 (portugal) / HD

- Virgin Media Sport Extra 4 HD

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BEŞİKTAŞ SİFTAH PEŞİNDE

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı.

İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu.

Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

ÇEBİ'NİN İLK MAÇI

Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak.

Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.