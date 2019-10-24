Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar | BJK Braga maçı şifresiz hangi kanalda?
Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK Braga maçı şifresiz veren yabancı kanallar listesi maçı izlemek isteyen siyah-beyazlı taraftarların merak konusu. BJK Braga maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Vodafone Park’ta saat 19:55’te başlayacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu karşılaşmasında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? İşte detaylar…
Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK Braga maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Saat 19:55'te başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı izlemek için beIN Sports üyeliğinizin bulunması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Uydu alıcınız veya üyeliğinizin bulunması halinde aşağıdaki kanallardan birisi vasıtasıyla bu maçı canlı izleyebilirsiniz.
- beIN Connect MENA
- beIN Sports MENA 7 HD
- beIN Sports Turkey 1 HD
- K Sport 3 HD (kosova)
- Polsat Sport Premium 5 PPV HD
- MC Sport Live 10
- Sport TV2 (portugal) / HD
- Virgin Media Sport Extra 4 HD
BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ SİFTAH PEŞİNDE
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı.
İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu.
Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.
ÇEBİ'NİN İLK MAÇI
Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak.
Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.
SAKATLAR CAN SIKIYOR
Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı.
Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Braga maçı canlı anlatım
- Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
- İşte Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk!
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
- Juventus'tan Merih Demiral ve asker selamı açıklaması!
- Türk takımının formasıyla pozu olay oldu
- Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman bakın aslen nereli çıktı!
- Belhanda'dan taraftarla tartışma açıklaması
- Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu
- Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar | BJK Braga maçı şifresiz hangi kanalda?
- Doğu Perinçek: Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi
- Bakan Berat Albayrak: Tüm saldırılara rağmen böyle önemli bir başarıyı elde ettik
- 2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!
- 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...
- İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma
- Başkan Erdoğan'dan dünyaya hodri meydan: Gereken neyse yaptık yapıyoruz ve yapacağız
- Faizlerde büyük düşüş! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 24 Ekim Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları…
- Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'na tepki: Tümüyle reddediyoruz
- Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı